Трансгендеры попросили включить в британские паспорта третий пол

В британских паспортах должен появиться третий вариант выбора в графе «пол». С такой инициативой выступила британская группа защитников прав представителей ЛГБТ-сообщества Stonewall, о ней сообщает The Independent.

По словам правозащитников, многие британские трансгендеры бояться ездить за рубеж, потому что на паспортном контроле они могут подвергнуться унизительному допросу о своей истинной половой принадлежности.

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Эта мера — лишь одна из ряда предложенных Stonewall в рамках плана «Видение перемен». Он предполагает преобразование британского общества для того, чтобы трансгендеры (которых в стране насчитывается около 650 тысяч) смогли чувствовать себя полноценными подданными.

«Люди, не вписывающиеся в бинарное понимание пола, не защищены законом. Официальные документы просят назвать себя мужчиной или женщиной, не предлагая третьей опции — даже когда это вообще не нужно для конкретного документа», — пояснили в организации.