Курс доллара упал ниже 56 рублей в начале торгов

В начале торгов на Московской бирже курс доллара опустился на 17 копеек, до 55,91 рубля. По сравнению с закрытием предыдущей сессии американская валюта подешевела на 0,3 процента. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Рубль укрепляется на фоне растущих цен на нефть. Эталонный сорт Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,8 процента, до 54,6 доллара за баррель.

4 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала привыкать жить в условиях свободного курса рубля.

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Днем ранее эксперты Института Гайдара и РАНХиГС заявили, что текущий курс рубля не является фундаментально обоснованным. По их мнению, доллар должен стоить 62-64 рубля.

23 марта в Минэкономразвития России заявили, что считают текущий курс рубля к доллару завышенным, и объяснили это временными факторами — притоком капитала в страны с формирующимися рынками в начале этого года и ценами на нефть.