Обыски не сказались на работе Тольяттиазота

На территории предприятия Тольяттиазот (ТоАЗ) завершились следственные действия, длившиеся с четвертого по пятое апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Представитель компании заявил, что аварии не было: «Никакой аварии, по имеющимся данным, у нас на предприятии не было ни в январе 2016 года, ни в другое время», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Отмечается, что следственные действия не повлияли на производственную деятельность предприятия. Все подразделения «Тольяттиазот», включая коммерческую и сбытовую службы, работают в штатном режиме.

«Тольяттиазот» — предприятие химической промышленности России, входящее в десятку крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности компании позволяют выпускать более 3 миллионов тонн аммиака и 960 тысяч тонн карбамида в год.

