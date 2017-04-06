В переозвученных «Звездных войнах» обсудили волосатую грудь Чубакки

На YouTube-канале Bad Lip Reading появилось пародийное видео, основанное на картине «Звездные войны: Пробуждение силы». Ролик представляет собой несколько фрагментов из фильма, переозвученных в юмористическом ключе.

Герои обсуждают кофе-фраппе, зоопарки и волосатую грудь Чубакки. Диалоги абсурдны и превращают конфликт оригинальной версии «Звездных войн» в фарс. К примеру, принцесса Лея влезает в разговор остальных персонажей, пытающихся перевести речь гигантской мяукающей рыбы, с фразой: «Я застрелила клоуна».

В создании видео принял участие Марк Хэмилл, исполнивший в Звездных войнах роль Люка Скайуокера. В клипе он озвучивает Хана Соло.

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Видео посвящено памяти актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в пяти фильмах серии. Она умерла в декабре 2016 года.

Bad Lip Reading ― пародийный канал, основанный анонимным работником музыкальной индустрии. Ленты франшизы «Звездные войны» часто становятся основой для шуточных роликов авторов канала.