Курс доллара снизился до 56,3 рубля

Курс доллара 6 апреля при открытии торгов на Московской бирже опустился на семь копеек до 56,3 рубля. Курс евро снизился на 21 копейку до 59,97 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Укрепление российской валюты наблюдается на фоне незначительного снижения цен на нефть. На лондонской бирже ICE баррель нефти Brent торгуется на уровне 54,30 доллара (на 0,1 процента ниже, чем днем ранее).

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, комментарий которого приводится на сайте «Финама», отмечает, что небольшое снижение нефтяных цен является коррекцией после роста днем ранее. Подорожание, наблюдавшееся в начале недели, было обусловлено публикацией данных по запасам от Минэнерго США. По его мнению, цена будет двигаться к отметке 57 долларов за баррель.

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«На фоне роста нефти, российский рубль консолидируется в зоне 55,8-56,4, закрепление выше отметки 56,4 можно рассматривать как сигнал к спекулятивным покупкам», — считает эксперт.

5 апреля Минфин заявлял о том, что с 7 апреля по 5 мая направит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 69,9 миллиарда рублей. Ежедневный объем закупок составит 3,5 миллиарда рублей. Сумма, направляемая на валютные интервенции, рассчитывается как отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от ожидаемой величины. В апреле она прогнозируется на уровне 64,5 миллиарда рублей, в марте она составила 5,4 миллиарда рублей. Таким образом, получается 69,9 миллиарда рублей.