Первый в мире тоннель для морских судов проложат сквозь скалы в Норвегии

Власти Норвегии намерены построить первый в мире тоннель для крупногабаритных водных судов. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает телеканал CNN.

Как заявили в Норвежском береговом управлении (NCA), тоннель будет проложен сквозь скалы в самом узком месте полуострова Стад на западе страны. Длина сооружения составит 1,6 километра, ширина — почти 36 метров.

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Благодаря тоннелю пассажирские и грузовые суда смогут миновать расположенное рядом море Стадхавет, где сильные штормы фиксируются от 45 до 106 дней в году.

На данный проект норвежские власти выделят порядка 315 миллионов долларов. Строительство тоннеля займет три-четыре года, для него, в частности, придется взорвать восемь миллионов тонн горной породы. Предполагается, что проход откроют в 2023 году, через него смогут двигаться суда весом до 16 тысяч тонн.

В январе в районе Лос-Анджелеса началось строительство тоннеля от офиса компании SpaceX до аэропорта этого американского города. Инициатором проекта стал сам глава SpaceX Илон Маск.