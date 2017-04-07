В связи с гибелью офицера полиции в Тульской области возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», возбуждено в Тульской области в связи с гибелью заместителя начальника одного из отделов полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщила Татьяна Грызлова, официальный представитель регионального управления СКР.

По ее словам, тело 42-летнего офицера было найдено рано утром в четверг, 6 апреля, возле дома №6 на улице Ленина в поселке Куркино Тульской области. По заключению экспертов, офицер погиб в результате наезда автомобиля. Машина с места происшествия скрылась.

«В настоящее время идет активный розыск автомобиля и лица, им управлявшего. Рассматриваются все версии произошедшего», — уточнила Татьяна Грызлова.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, пока считать, что преступление совершено умышленно, у следствия оснований нет. «Тело заместителя начальника местного отдела полиции было обнаружено рано утром случайным прохожим, причем через несколько часов после самого наезда. Идет активный розыск возможных свидетелей происшествия», — рассказал собеседник редакции.

В январе 2017 года в Астраханской области в сгоревшей брандвахте были обнаружены тела двух сотрудников линейного отдела полиции на транспорте. Обстоятельства их смерти до сих пор достоверно не установлены.