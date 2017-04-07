Видео: bfmtv.com

Кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона обсыпали мукой перед выступлением в Страсбурге. Видео с места событий публикует BFMTV.

Инцидент произошел, когда политик пробирался сквозь толпу к трибуне. Неизвестный подбежал и с криком: «Лоббист!» высыпал на него целый пакет муки. Отмечается, что мужчина прикинулся сторонником кандидата от «Республиканцев», чтобы подобраться к нему поближе. Так, активист пришел на мероприятие в футболке c надписью «Студенчество за Фиойна».

22 декабря прошлого года похожий инцидент произошел на одной из улиц Страсбурга с бывшим главой французского правительства Мануэлем Вальсом. Неизвестный обсыпал политика мукой, когда тот собирался зайти в кафе. Вальс, не произнеся ни слова, отряхнулся и вошел в заведение, где его ждали представители местного отделения Соцпартии. Нападавшего задержали.