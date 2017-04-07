Александр Мамут приобрел сеть «Формула кино»

Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» компания А1 закрыла сделку по продаже 75 процентов акций сети кинотеатров «Формула кино» структуре Александра Мамута A&NN. Сумма сделки не раскрывается. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление А1.

«Мы довольны условиями сделки и полученным финансовым результатом. Команда A1 первой провела успешное слияние крупных киносетей на рынке РФ, результатом которого явилось создание абсолютного лидера отрасли по эффективности и более чем двукратный рост капитализации бизнеса», — заявил президент А1 Александра Винокурова.

30 марта стало известно, что Мамут приобрел у сына сенатора Сулеймана Керимова Саида киносеть «Синема Парк», которая объединяет 39 кинотеатров и занимает 7,5 процентов российского рынка.

«Формула кино» — одна из крупнейших сетей кинотеатров в России. Она объединяет 35 кинотеатров (267 залов) в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Мурманске, Новосибирске, Сыктывкаре, Рязани и Новокузнецке. По данным «Невафильм Research»), «Синема парк» и «Формула кино» занимают около 14 процентов российского рынка.