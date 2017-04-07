Для туристов в России организуют «Атомные выходные» с посещением храма

В мае текущего года в Свердловской области запустят тур с посещением Белоярской атомной электростанции (БАЭС) и православного храма. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает ТАСС.

Заместитель директора по управлению персоналом БАЭС Денис Химчак рассказал, что новый маршрут будет называться «Атомные выходные». Он рассчитан, прежде всего, на молодежь, чтобы помочь ей определиться с выбором профессии, пояснил Химчак.

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«Мы планируем не просто снаружи показать атомную станцию, а именно создать маршрут, где посетители смогут посмотреть на блочный щит управления, откуда оператор управляет цепной ядерной реакцией», — добавил специалист.

Кроме того, экскурсия включает в себя посещение храма Покрова Божией Матери, который был построен при финансовой поддержке АЭС. Церковь, как и сама станция, расположена в городе Заречный, находящемся в 40 километрах от Екатеринбурга. По словам Химчака, в храме находится редкая икона — «Чернобыльский Спас».

Однодневный тур с выездом из Екатеринбурга, включающий в себя посещение АЭС, храма, купание в бассейне и обед, будет стоить от 2,5 тысячи рублей, сказал Химчак.

Белоярская станция была введена в эксплуатацию в 1964 году.

В марте стало известно, что украинские турфирмы предлагают китайским путешественникам индивидуальные вертолетные туры в Чернобыль стоимостью 500 долларов.