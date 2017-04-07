СМИ узнали о купленном советницей Трампа особняке с 12 санузлами

Старший советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй купила особняк неподалеку от центра Вашингтона. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает Washingtonian, ссылаясь на собственный источник.

По его данным, дата совершения сделки — 2 апреля, заявленная стоимость имения — 8 миллионов долларов. Согласно базе данных недвижимости, общая площадь помещений составляет 15 тысяч квадратных футов (почти 1400 квадратных метров), в здании 12 санузлов и восемь спален, а во дворе есть бассейн.

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Издание пишет, что предыдущим владельцем особняка являлся бывший исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Моинуддин Ахмад Куреши, в 2016 году он умер. Менее чем в километре живут бывшая кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и действующий министр торговли Уилбур Росс.

В начале апреля Белый дом опубликовал сведения о заработках, активах и совместном с супругами имуществе сотрудников своего аппарата. Согласно документу, состояние Конуэй и ее мужа составляет 39,3 миллиона долларов