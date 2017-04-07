Быстроходного робота-ската показали на видео

Видео: techxplore.com

Ученые из Чжэцзянского университета в Китае создали робота-ската с мягким телом, который способен плавать быстрее других подобных устройств. Он способен преодолеть три сантиметра за секунду и может непрерывно работать в течение трех часов. Видео опубликовано на сайте TechXplore.

Тело ската сделано из силикона с карманом для батареи, а плавники — из электрочувствительного гидрогеля. При включении и выключении аккумулятора гидрогель сжимается и расслабляется подобно мышце, что позволяет плавникам совершать взмахи. Хвост робота приводится в движение электромагнитом.

Специалисты считают, что их устройство может использоваться для поиска выживших в кораблекрушениях или в авиакатастрофах над морем.