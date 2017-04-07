В Сербии разбился учебно-боевой самолет

В Сербии в ходе выполнения тренировочного полета разбился учебный самолет «Super Galeb G-4» ВВС страны. Об этом сообщает Tanug.

Пилотировавшие самолет подполковник Ненад Калибрк и капитан Деян Пандурович погибли.

Для выяснения причин катастрофы на базу учебно-боевых самолетов выехали министр обороны Сербии Зоран Джорджевич и командующий ВВС страны Любиша Дикович.

«Super Galeb G-4» — югославский легкий штурмовик и учебно-тренировочный самолет. Первый полет на этом типе машин состоялся 17 июля 1978 года. Принят на вооружение ВВС Югославии в 1983 году. Поставлялся на экспорт в Мьянму. Применялся в ходе вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии.

15 марта истребитель Су-30МКИ ВВС Индии потерпел аварию в штате Раджастхан на северо-западе страны. Самолет совершал плановый вылет и должен был приземлиться на авиабазе Уттарлай, однако рухнул на территории местной деревни, задев один из жилых домов. Оба пилота катапультировались, они не пострадали.