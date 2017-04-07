РПЦ назвала необходимую на реставрацию храмов сумму

Около 14 миллиардов рублей потребуется Русской православной церкви на реставрацию храмов и монастырей, признанных объектами культурного наследия. Об этом сообщается на сайте Финансово-хозяйственного управления РПЦ.

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По его данным, реставрация требуется 424 объектам. Заявки поступили от 56 митрополий, 93 епархий, 19 монастырей и подворий, все они будут рассмотрены сотрудниками управления.

«Конечно, итоговая сумма, которую запросят, будет чуть ли не в 100 раз меньше. Из всех объектов для реставрации будет выбрано несколько храмов. Понятно, что 13 миллиардов государство выделить не сможет», — пояснили РИА Новости в управлении.

Реставрация объектов культурного наследия осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018 годы».