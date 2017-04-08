Польша выразила недовольство напоминанием в Катыни о гибели пленных бойцов РККА

МИД Польши выразил недовольство тем, что российская сторона на польском военном кладбище в Катыни разместила на информационных стендах сведения о красноармейцах, попавших в плен в 1919-1921 годах и погибших в польском плену. Заявление ведомства размещено на его сайте в пятницу, 7 апреля.

По мнению Варшавы, цифры погибших военнопленных в несколько раз превышают фактические цифры, подтвержденные польскими и российскими историками.

Кроме того, как утверждается, большинство заключенных погибло из-за лагерных условий, вызванных «драматическим экономическим положением польских земель после долгой борьбы за независимость». «Эти условия одинаково затрагивали российских солдат и польских граждан», — отметило ведомство.

Польские дипломаты указали, что действия российской стороны были осуществлены накануне запланированных мероприятий по случаю 77-й годовщины Катынского расстрела и седьмой годовщины авиакатастрофы под Смоленском.

«Мы хотели бы напомнить, что неоднократно слышали заверения высокопоставленных лиц в готовности к диалогу и сотрудничеству для конструктивного решения вопросов, которые разделяют наши страны. Польша готова к открытой и конструктивной дискуссии, чтобы избежать споров об истории между нашими странами и разрешить существующие. Такова цель, которая направляет наши усилия по возобновлению работы Польско-российской группы по сложным вопросам», — подчеркнули в МИД.