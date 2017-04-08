В Нижнем Тагиле ежегодно начнут праздновать День танкиста

Всероссийское празднование Дня танкиста, в рамках которого будет демонстрироваться военная техника, ежегодно начнут проводить в Нижнем Тагиле. Соответствующей договоренности достигли министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 8 апреля.

Мантуров отметил, что для этого в городе имеется вся необходимая инфраструктура, включая полигон «Старатель». На данном объекте также запланировано проведение военно-прикладных игр.

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«В этом году мы отмечаем дату Сталинградской битвы. Первый состав танков Т-34, которые вступили в Сталинград в ноябре 1942 года, был собран именно в Нижнем Тагиле. В этом году мы будем инсценировать это событие. Я думаю, что это было бы интересно как местным жителям, так и всему населению нашей страны. Таким образом, мы будем развивать и популяризировать площадку Нижнего Тагила», — добавил министр.

Куйвашев со своей стороны отметил, что событие будет внесено во все выставочные и туристические календари. «Убежден, что интерес всех поклонников RAE (Russia Arms Expo — прим. «Ленты.ру»), в том числе и на международном уровне, будет сохранен», — подчеркнул губернатор.

Russia Arms Expo, крупнейшая в России международная выставка техники и вооружения для сухопутных войск, проводилась в Нижнем Тагиле с 2000 года. Однако в марте 2017-го стало известно, что Минпромторг согласовал решение о переносе RAE в подмосковный парк «Патриот», курируемый министерством обороны.