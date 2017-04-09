Во Львове нашли взрывное устройство

Взрывное устройство найдено во Львове. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

Там рассказали, что один из местных жителей на собственном подворье обнаружил подозрительный предмет. «Установлено, что находка является самодельным взрывным устройством. Правоохранители обезвредили его и направили на экспертизу»,— говорится в сообщении.

О том, кто и зачем заложил взрывное устройство, пока не известно. В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело, виновными грозит до семи лет лишения свободы.

22 марта в центре Киева в одном из контейнеров для мусора женщина, работающая дворником, нашла самодельное взрывное устройство. Полиция изъяла его и направила на экспертизу, а также начала поиски злоумышленников.