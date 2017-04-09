Форвард «Кальяри» стал первым северокорейским автором гола в Серии А

Форвард «Кальяри» Хан Кван Сон забил мяч в матче 31-го тура итальянской Серии А с «Торино» и стал первым северокорейским автором гола в высшей лиге чемпионата Италии. Видео было опубликовано на YouTube-канале Futbolista.

18-летний нападающий вышел на поле на 81-й минуте и забил мяч в добавленное арбитром время. Встреча «Кальяри» — «Торино» прошла в воскресенье и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Хан Кван Сон также является первым азиатским футболистом в истории «Кальяри». Контракт с игроком был подписан в марте.