«Адмирал Григорович» пробудет в Средиземном море до лета

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» продолжит боевую службу в составе средиземноморского оперативного соединения до лета 2017 года. Об этом РИА Новости сообщил военно-дипломатический источник.

«Фрегат «Адмирал Григорович» после окончания визита турецких кораблей по плану боевой подготовки вернулся 8 апреля в Средиземное море, где продолжит боевую службу в составе группировки российских кораблей до лета этого года», — сказал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что выход фрегат в район является плановым и никак не связан с ударом, нанесенным с кораблей ВМС США по Сирии 4 апреля.

Ранее «Григорович» находился в Средиземном море с 28 февраля, но вернулся 31 марта в Новороссийск для участия во встрече кораблей турецких ВМС.