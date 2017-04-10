Латвийский депутат посетовал на поздно нанесенный Вашинтоном удар по Сирии

Депутат Европарламента от Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что обстрел базы ВВС Сирии крылатыми ракетами США следовало бы провести пять лет назад. Он также высказал мнение, что удар по аэродрому Шайрат вернул отношения Вашингтона и Риги в привычный формат сотрудничества. Об этом в понедельник, 10 апреля сообщает портал Delfi.

«Напав на Асада, Трамп противопоставил себя России и фактически вернул Америку в позицию к нам», — сказал Кариньш.

По словам парламентария, обстрел базы сирийских ВВС был сигналом сирийским властям о том, что «необходимо желание обеих сторон договариваться».

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Ранее в этот же день сообщалось, что президент США Дональд Трамп лично выразил благодарность командиру эсминца, с которого был нанесен удар крылатыми ракетами по базе ВВС Сирии, коммандеру Андрие Слоу.

В ночь на 7 апреля Трамп приказал нанести удар по аэродрому Шайрат в Сирии. С двух американских эсминцев было выпущено 59 крылатых ракет.

Тремя днями ранее стало известно о химической атаке на мирное население в сирийской провинции Идлиб, в результате которой 80 человек погибли и около 200 пострадали. Официальный Дамаск опроверг свою причастность к инциденту.

