Песков заявил о бесполезности чтения мантр об уходе Асада

Разрешению конфликтной ситуации в Сирии поможет только переговорный процесс в Женеве и Астане. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Возвращение к псевдопопыткам урегулирования в стиле декламирования мантр, что Асад должен уйти, не способно кого-либо приблизить к политическому урегулированию в Сирии. Единственно возможный вариант — продолжать ту самую кропотливую работу: женевский процесс, усилия в рамках астанинского процесса, которые ведутся», — сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что переговорный процесс «очень сложный, он, к сожалению, гораздо больше растянут во времени, чем всем хотелось бы». Однако, по его словам, иной альтернативы нет.
Таким образом Песков ответил на просьбу прокомментировать заявление главы МИД Франции Жана-Марка Эйро о том, что необходимо совместно с Москвой искать политическую альтернативу Асаду.
Ранее постпред США в ООН Никки Хейли отметила, что политическое урегулирование конфликта, пока Асад у власти, невозможно в принципе. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также выразил мнение, что президенту Сирии и его администрации необходимо уйти.
В ночь на 7 апреля США по приказу Трампа был нанесен удар по сирийскому аэродрому Шайрат, используемому правительственной авиацией. Обстрел был произведен после сообщений о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали десятки людей. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.