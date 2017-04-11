50 Cent ударил схватившую его за руку фанатку

Видео: tmz.com

Американский рэпер 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джексон) ударил свою поклонницу, которая стащила музыканта со сцены во время концерта в Балтиморе, штат Мэриленд. Видео инцидента опубликовал портал TMZ.

Материалы по теме Банкрот без забот 50 Cent и другие звезды, решавшие проблемы с помощью процедуры банкротства

50 Cent кулаком ударил державшую его за руку женщину в грудь и вернулся на площадку. После этого рэпер в качестве извинения пригласил фанатку на сцену, где она станцевала тверк.

Кертис Джексон — музыкант, актер и писатель. В его дискографии пять студийных альбомов. Он снялся в таких фильмах, как «Разбогатей или сдохни», «Тринадцать», «Подстава» и «Власть в ночном городе». В 2010 году 50 Cent получил премию «Грэмми» за совместное с Eminem и Dr. Dre исполнение песни Crack A Bottle.