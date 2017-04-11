Украинский энергохолдинг предъявил России претензии на полмиллиарда долларов

Украинский энергетический холдинг ДТЭК направил России уведомление о начале процедуры разрешения инвестиционного спора, который «вызван национализацией инвестиций компании на территории Крыма». Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«ПАО "ДТЭК Крымэнерго" начал процедуру разрешения инвестиционного спора с Российской Федерацией в рамках Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о взаимной защите инвестиций. Данный спор вызван национализацией инвестиций компании на территории Крыма», — говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что спор вызван национализацией инвестиций компании на территории Крыма. «Сумма компенсации фактических и потенциальных убытков компании» может превысить 500 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе.

В украинской компании отметили, что, если спор не будет разрешен путем переговоров, «ДТЭК Крымэнерго» передаст его на рассмотрение в международный арбитраж.

После вхождения Крыма в состав Российской Федерации власти полуострова национализировали имущество около 250 объектов украинской частной собственности, в том числе компании «ДТЭК Крымэнерго», входившей в холдинг ДТЭК.

ДТЭК является крупнейшим энергохолдингом Украины с активами в добыче угля, генерации и дистрибуции электроэнергии, альтернативной энергетике и добыче природного газа. Помимо предприятий в Донбассе, холдингу принадлежат шахты в Ростовской области России. ДТЭК входит с состав финансово-промышленной группы СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова.