Губернатор рассказал о преимуществах Краснодарского края перед Турцией

Курорты Краснодарского смогут заменить россиянам турецкие в случае отмены чартерного сообщения между странами, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Его слова приводит во вторник, 11 апреля.

«Сервис и качество отдыха будет не хуже турецкого, а то и лучше. Наши люди должны понимать, что, во-первых, отдых здесь безопасный, во-вторых, это наши продукты», — сказал глава региона.

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Он также выразил уверенность, что отдых на побережье Черного моря смогут позволить себе все желающие. «Наши отельеры неглупые люди, они быстро сориентируются, и я уверен, удержат цены в рамках доступности», — отметил Кондратьев.

10 апреля портал Tourdom.ru сообщил, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям письмо, в котором предупредила о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию.

Руководитель отдела продаж туров компании «Туту.ру» Мария Чупина призвала россиян не паниковать и не аннулировать купленные путевки.