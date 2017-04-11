Берлускони с ягненком в руках призвал к вегетарианской Пасхе

Видео: Michela Vittoria Brambilla / YouTube

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони присоединился к кампании за вегетарианскую Пасху. Он «спас» с бойни пятерых ягнят, которые должны были оказаться блюдом на религиозном празднике, сообщил Reuters в понедельник, 10 апреля.

На кадрах видео, распространенного Итальянской лигой защиты животных и окружающей среды, политик обнимает, целует и кормит ягнят из бутылочки. Кадры сопровождаются лозунгом «Защищай жизнь, выбирай вегетарианскую Пасху», а бегущая строка приглашает зрителей «быть как он». В прошлом году ряд изданий написали, что Берлускони отказался от мяса, однако в окружении экс-премьера заявили, что он «никогда не делал никаких заявлений по этому поводу ни публично, ни в частном порядке».

Ягненок или козленок — традиционное украшение итальянского пасхального застолья, однако за последние пять лет из-за экономического спада и многочисленных вегетарианских кампаний потребление мяса в стране снизилось, поясняет Reuters.

Вегетарианство — питание растительной и молочной пищей с отказом от продуктов, в состав которых входит мясо. Веганство — наиболее строгая разновидность вегетарианства, приверженцы которой полностью исключают из своего рациона продукты животного происхождения.

В декабре 2016 года министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт заявил, что хочет запретить такие наименования продуктов, как вегетарианский шницель или веганская колбаса с пряным соусом. По его мнению, шницелем, колбасой или фрикадельками те могут называться лишь в том случае, если в них содержатся мясные ингредиенты.