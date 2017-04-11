Власти Крыма продадут завод шампанского «Новый свет»

Правительство Крыма решило продать завод шампанских вин «Новый Свет». Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».

Конкурс по продаже предприятия запланирован на лето 2017 года. По его словам, в настоящее время поступает много предложений от заинтересованных лиц.

«Есть знаковые покупатели, которые готовы полностью всю структуру, все традиции, все исторические особенности без исключения сохранить», — добавил он.

Аксенов добавил, что сумма выкупа может оказаться значительно превысить стартовую. Он подчеркнул, что у предприятия хорошие перспективы для того, чтобы значительно увеличить выпуск продукции при поддержке профильных «системных игроков рынка» — в пять раз в ближайшую пятилетку. В настоящее время выручка предприятия составляет 400 миллионов рублей в год.

«Сейчас "Новый Свет" производит до 1,5 миллиона бутылок в год, вы сами понимаете, это копейки. К сожалению, по объемам рынка мы не можем претендовать даже на полпроцента», — сказал Аксенов.

По его словам, правительство намерено контролировать действия инвесторов, в контракте будут прописаны все ключевые параметры развития производства.

Основанный в 1878 году завод «Новый Свет» расположен недалеко от Судака. В настоящее время является унитарным предприятием Республики Крым.