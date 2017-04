В Петербурге выступят Crystal Castles

Канадская группа Crystal Castles приедет в Санкт-Петербург, чтобы представить альбом Amnesty (I). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Музыканты выступят в клубе A2 Green Concert. Концерт состоится 18 июля.

Билеты можно приобрести на сайте.

Amnesty (I) — первая пластинка коллектива, записанная в новом составе. После ухода из дуэта вокалистки Элис Гласс ей на смену пришла певица Эдит Френсис. Альбом с ее вокалом был записан в 2016 году.

Crystal Castles, единственным постоянным участником которой остается Итан Кэт, выпустили четыре студийных диска. Наибольшую популярность группа приобрела после выхода второй пластинки Crystal Castles (II), куда попал сингл Not in Love, записанный совместно с Робертом Смитом из коллектива The Cure.