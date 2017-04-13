Эрмитажу запретили говорить о продаже советской властью ценностей на Запад

Старший научный сотрудник Отдела западноевропейского искусства Эрмитажа Алексей Ларионов заявил, что музею запретили распространять архивные документы о продаже Советским Союзом произведений искусства за границу. Он опубликовал соответствующий пост в Facebook в четверг, 13 апреля.

По его словам, решение о запрете приняла некая проверочная комиссия. «Формально из Минкульта, но, говорят, там были, преимущественно, представители другого ведомства. По результатам проверки Эрмитажу предъявлена претензия в том, что музей на протяжении многих лет незаконно публиковал документы, относящиеся к числу "секретных"», — написал Ларионов.

Сборники архивных документов, посвященные, в основном, музейным аукционам 1920-х — 1930-х годов, были запрещены к продаже и изъяты из книжных киосков, отметил сотрудник музея. Он сообщил, что новый, девятый том сборника, посвященный периоду с 1932-го по 1933 год, был запрещен к изданию, а все архивные дела были вывезены из музея.

«Насколько я знаю, аналогичные спецоперации прошли также и в некоторых московских музеях, в частности, в ГМИИ им. Пушкина и Историческом музее», — добавил Ларионов.