«Рыбаков фонд» объявил о старте конкурса школьных проектов

В России по инициативе «Рыбаков фонда» стартовала масштабная программа «Равенство возможностей», цель которой — поддержка школьных, учительских и ученических инициатив. Первым конкурсом программы стал конкурс «Территория образовательных проектов — Школа». Об этом говорится в пресс-релизе фонда, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

О начале проведения конкурса школьных проектов объявила сооснователь «Рыбаков фонда» Екатерина Рыбакова на Московском международном салоне образования.

«Наш фонд стремиться развивать среду, обеспечивающую равенство возможностей для всех, где каждый ребенок и взрослый сможет максимально реализовать себя за счет непрерывного саморазвития и обучения в течение всей жизни», - подчеркнула она.

По словам Екатерины Рыбаковой, программа «Равенство возможностей» является частью такой среды. И фонд готов содействовать развитию тех, кто заинтересован в прогрессе образования и стремится двигаться вперед.

В конкурсе «Территория образовательных проектов» может принять участие проектная команда любой российской школы. Для этого необходимо разработать проект, подготовить его описание, в том числе снять видеоролик, и до 30 июня направить заявку на участие в одной из номинаций.

Победителей назовут 28 августа. Выигрыш может составить от одного миллиона до 500 тысяч рублей. Эти деньги предназначены на реализацию школьных проектов под эгидой «Рыбаков фонда», старт которых будет дан 4 сентября.