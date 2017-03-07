На седьмой ежегодной глобальной образовательной конференции SXSWedu в американском Остине (штат Техас) состоялась сессия «Образование будущего: мотивация, основанная на развитии компетенций», в рамках которой «Рыбаков Фонд» презентовал проект «Поливерситет». Проект ставит целью создание современной системы коммуникаций, развития и подбора кадров, сообщается в пресс-релизе фонда, присланном в редакцию «Лента.ру».

Эксперты «Рыбаков Фонд», участвовавшие в образовательной конференции SXSWedu, поделились видением того, как, используя возможности образовательных учреждений, помочь студентам в выборе будущей работы и создании образовательного портфолио, которое заинтересует потенциального работодателей.

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В экосистеме «Поливерситета» работодатели формулируют требования к претендентам, основываясь на необходимых компетенциях идеальных кандидатов на должность. В свою очередь образовательные учреждения предлагают он-лайн курсы для развития этих компетенций, а пользователи создают резюме с учетом заявленных требований.

Платформа анализирует соответствие компетенций претендента на должность. В случае отсутствия тех или иных знаний, предлагает ему пройти обучение, автоматически создавая индивидуальный план.

В пилотном режиме «Поливерситет» начнет сотрудничество с ведущими российскими вузами и работодателями уже в 2017 году.

