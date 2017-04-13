Эксперты заметили падение интереса россиян к перелетам по стране

Россияне начали терять интерес к перелетам по стране. Об этом свидетельствуют данные по раннему бронированию авиабилетов на грядущее лето, сообщает в четверг, 13 апреля, агентство «Новый день».

По информации турсервиса «Туту.ру», доля заказанных проездных документов на перелеты по России с июня по август упала на пять процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года. За прошедшие 12 месяцев цены на билеты по внутренним направлениям выросли на 11 процентов. В то же время тарифы на полеты в Европу и СНГ, напротив, снизились на 12 и 14 процентов соответственно.

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Как заявили в сервисе для путешественников DaTravel.com, количество забронированных на лето авиабилетов по России упало на 14 процентов. По данным компании Anywayanydaу, снижение составило 17 процентов.

Гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная заявила, что взрывного спроса на российские курорты в текущем году ждать не стоит. По ее оценкам, на родине отдохнут до 20 процентов от общего числа граждан, за рубеж отправятся на 20-30 процентов путешественников больше.

Российские туроператоры прогнозируют, что наиболее популярным направлением грядущим летом будет Турция. По данным Ростуризма, в 2016 году на отдых за границу выехали 31,66 миллиона россиян, из которых почти 20 миллионов посетили страны дальнего зарубежья.

В марте эксперты рассказали, что количество забронированных россиянами путевок в Крым на лето в январе-феврале упало на 20-25 процентов.

