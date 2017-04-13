Генсек НАТО призвал привлекать Россию к политическому диалогу

Для недопущения новой холодной войны необходимо привлекать Россию к политическому диалогу. Как сообщает в четверг, 13 апреля «Интерфакс», такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом
«Чтобы избежать новой холодной войны, новой гонки вооружений и усиления напряженности, нужно продолжить привлекать Россию к политическому диалогу», — отметил генсек, добавив, что альянс не желает «новой холодной войны, новой гонки вооружений».
Кроме того, Столтенберг и Трамп обсудили применение химоружия в сирийской провинции Идлиб 4 апреля. Генеральный секретарь НАТО заявил, что виновные в атаке должны быть привлечены к ответственности. «Любое использование химоружия является неприемлемым и не может оставаться без ответа», — подчеркнул он.
Свою встречу с президентом США генсек НАТО назвал продуктивной.
Ранее сообщалось, что в ходе пресс-конференции Дональд Трамп охарактеризовал как колоссальную работу госсекретаря США Рекса Тиллерсона на недавних переговорах в итальянской Лукке и в Москве.