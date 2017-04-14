Британские банки впервые с 2008 года сократят выдачу потребкредитов

Большинство британских банков в ближайшие месяцы сократят выдачу потребительских кредитов из-за Brexit, это произойдет впервые с 2008 года, сообщается в отчете Банка Англии (Bank of England, BoE) о состоянии кредитного рынка.

Кредитные организации встревожены сокращением покупательной способности британцев, снижением уровня потребления в 2017 году и ослаблением курса фунта, отмечается в материалах BoE.

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Банки также опасаются, что компании сократят свои инвестиции в бизнес в условиях неопределенности, и это негативно отразится на кредитовании корпоративного сектора.

Пока Банк Англии не ожидает ухудшения ситуации в стране — прогноз по росту ВВП в 2017 году улучшен до двух процентов с 1,4 процента. В 2018 году британская экономика вырастет на 1,6 процента, в 2019 году — на 1,7 процента, полагает регулятор.

28 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры выхода страны из объединения.

Согласно исследованию Central Banking Publications и HSBC, мировые центробанки все чаще предпочитают фунт стерлингов общеевропейской валюте.

Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Brexit поддержали более половины проголосовавших. Закон, позволяющий главе правительства Терезе Мэй начать процедуру выхода Великобритании из ЕС, был одобрен парламентом 14 марта и через два дня подписан королевой Елизаветой II.