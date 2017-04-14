Сына замдиректора Эрмитажа заподозрили в хранении наркотиков

Сын замдиректора Эрмитажа, бывший директор департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры России Артем Новиков задержан в Москве по подозрению в хранении наркотиков. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, в течение дня мужчину доставят в суд для избрания меры пресечения по уголовному делу. Оно было возбуждено два дня назад по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).​

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4 апреля в пресс-службе Минкультуры сообщили, что Новиков написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.

Отец чиновника, заместитель директора Эрмитажа по капстроительству Михаил Новиков, был отправлен под домашний арест 29 марта. ФСБ подозревает его в хищении бюджетных средств в ходе реставрации бывшего Запасного дома Зимнего дворца. Артем Новиков проходит по делу как свидетель.