Россия продала Boeing пять мест для космических туристов

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» заключила контракт с Boeing о продаже пяти мест для полетов космических туристов к Международной космической станции (МКС), передает РИА Новости.

«С Boeing мы уже реализовали сделку по расширению космического туризма. На сегодняшний день у нас подписан контракт, где мы продаем в итоге первые пять мест», — сообщил гендиректор корпорации Владимир Солнцев. Сумму сделки он не уточнил.

Ранее 14 апреля сообщалось, что Солнцев предлагает переоборудовать устаревшие модули МКС в гостиницу для космических туристов. «Стоит тема расширения российского сегмента и замена [модулей], у нас модули на МКС летают по 20-25 лет, они вышли за ресурсы, и их использование для экспериментов и серьезной работы все менее целесообразно. Почему бы, допустим, ее не трансформировать в какую-нибудь космическую гостиницу», — предложил глава корпорации.

В феврале 2017 года НАСА подписало договор с Boeing, предусматривающий покупку у последней до пяти мест на российских «Союзах».

РКК «Энергия» — головная организация в России по пилотируемым космическим аппаратам. Разрабатывает автоматические космические и ракетные системы (средства выведения и межорбитальной транспортировки). Осуществляет деятельность в ракетно-космической отрасли с 1946 года.