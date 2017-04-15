Ремонт дороги через село Поворотное в Крыму закончился в установленные сроки

Движение транспорта по объездной дороге через село Поворотное возле Макензиевых гор в Крыму возобновлено. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщается на сайте правительства Севастополя.

Дорога представляет собой объезд аварийного участка трассы Севастополь — Бахчисарай — Симферополь, где проводится ликвидация последствий оползня. Ремонт, который поручил провести губернатор города Дмитрий Овсянников, закончился в установленные сжатые сроки, заявил директор ГБУ «Севавтодор» Виталий Узлов.

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Уточняется, что на дороге были установлены дорожные знаки и сделан пешеходный переход. В процессе работ также был уложен выравнивающий и верхний слой дорожного полотна, которое было расширено до семи метров. «За счет этого [удалось] сделать две полноценные полосы для движения транспорта», — рассказал он.

12 апреля сообщалось, что Овсянников заявил о прекращении ремонта на объездной дороге через село Поворотное в пятницу.