Приехавшим из Украины бывшим бойцам «Беркута» предложили дать гражданство

Четырем бывшим бойцам харьковского «Беркута», перебравшимся в Россию, можно было бы дать гражданство. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Правда, это означает одновременно выход из гражданства Украины в соответствии с нашими нынешними законами. Поэтому все зависит не только от нас, но и от них», — отметил парламентарий.

Он добавил, что бывшие сотрудники «Беркута» не могут быть признаны в России политическими эмигрантами. «Они в чистом виде являются политическим эмигрантами, но у нас политическое убежище не может быть предоставлено гражданам стран, с которыми у РФ безвизовый порядок пересечения границы. А с Украиной до сих пор у нас именно такой порядок», — отметил Затулин.

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Депутат добавил, что внес на рассмотрение Думы законопроект об отмене этой нормы, но документ в нижней палате парламента еще не рассматривался.

Ранее 15 апреля адвокат Валентин Рыбин рассказал, что Владислав Мастега, Артем Войлоков, Александр Костюк и Виталий Гончаренко перебрались в Россию. «13 апреля они тихонечко сели на автобус и уехали в Россию. По внутренним паспортам, открыто и абсолютно спокойно. Только не сбежали, поскольку не были под мерами пресечения, а выехали в безопасное место», — сказал Рыбин.

О задержании четырех бывших сотрудников «Беркута» из Харьковской области сообщалось в июне 2016 года. Им было предъявлено обвинение в превышении власти и служебных полномочий, нанесении тяжких телесных повреждений 35 гражданам и покушении на умышленное убийство двух и более лиц. Кроме того, одному из задержанных было инкриминировано убийство двух и более лиц.