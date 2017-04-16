Захарченко заявил о нарушении ВСУ перемирия в пасхальную ночь

В пасхальную ночь украинская сторона нарушила режим перемирия в Донбассе. Как передает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

«Сегодня стреляют, в основном, только стрелковое оружие, но посмотрим, праздник только начался», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос после посещения богослужения в Свято-Преображенском соборе Донецка .

13 апреля заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили в Донбассе так называемое пасхальное перемирие. «Сегодня с 10 утра (время совпадает с мск — прим. «Ленты.ру») зафиксировано уже шесть нарушений, в том числе с применением минометов 120 миллиметров», — объяснил он.

Материалы по теме Блокадный статус Почему Порошенко разорвал экономические связи с Донбассом

12 апреля представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего сообщил, что стороны пришли к решению установить к пасхальным праздникам перемирие в Донбассе с 10:00 мск 13 апреля.