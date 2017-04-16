Газета сообщила о просмотре Трампом в прямом эфире брифинга Тиллерсона и Лаврова

Президент США Дональд Трамп из своего кабинета в Белом доме смотрел онлайн-трансляцию пресс-конференции госсекретаря Соединенных Штатов Реккса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергей Лаврова. Об этом в субботу, 15 апреля, пишет Politico.

Счылаясь на источник в президентской администрации. издание утверждает, что по окончании общения дипломатов с журналистами американский лидер позвонил Тиллерсону и похвалил его за «колоссальную работу», отметив, что тот «источал уверенность».

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12 апреля в российской столице государственный секретарь США Рекс Тиллерсон встретился в президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Были затронуты такие важнейшие вопросы, как отношения между Москвой и Вашингтоном и сирийский конфликт.

Позднее на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп отметил участие Тиллерсона в переговорах. «Хочу отметить замечательную работу, которую проделал госсекретарь Рекс Тиллерсон по укреплению единства НАТО, а также его визит в Москву, чтобы продвигать интересы безопасности США и наших союзников. Он проделал колоссальную работу», — отметил американский лидер, Переговоры госсекретаря США он назвал успешными, подчеркнув, что важны их результаты.

