СМИ сообщили о готовности Северной Кореи похищать иностранцев в случае атаки США

Северная Корея готовила подразделения сил специальных операций для похищения дипломатов и туристов из западных стран, приезжающих в Южную Корею. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на одного из бойцов по имени Ун Гиль Ли, бежавших в соседнюю республику в 2006 году.

По его словам, Пхеньян собирался взять этих людей в заложники в случае, если США решит атаковать КНДР.

«Мы должны были проникнуть на территорию Южной Кореи, переодеться, найти место, где много иностранцев, и захватить некоторых из них», — рассказал 37-летний мужчина.

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Он отметил, что при себе бойцы должны были иметь яд. «Предполагалось, что мы вернемся домой, однако если не получится, нам говорили, что мы должны убить себя», — пояснил мужчина.

Ун Гиль Ли прослужил в силах специальных операций шесть лет. В настоящее время он живет в Сеуле, работая финансовым советником.

«Лидер КНДР Ким Чен Ын хуже самых ужасных диктаторов Ливии, Ирака и Сирии вместе взятых», — заявил мужчина.

За последние несколько дней значительно усилилась напряженность на Корейском полуострове. В субботу, 15 апреля, КНДР провела неудачные ракетные испытания. Во время подготовки КНДР к пуску ракеты США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Руководство США заявило, что готово нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на очередное ядерное испытание. Своим превентивным ударом по американским базам пригрозила и КНДР.

Уже после неудачного запуска ракеты вице-президент США Майкл Пенс и исполняющий обязанности президента Республики Корея Хван Гё Ан пообещали Пхеньяну «карательные меры» в случае новых провокаций. Вскоре после этого последовала и реакция России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не приемлет «ядерные авантюрные действия» Пхеньяна.