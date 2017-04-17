Силовые структуры
 

КНДР официально представила Силы специальных операций

Перейти в «Мою Ленту»

КНДР впервые официально продемонстрировала отдельный вид войск — Силы специальных операций. На это обратили внимание южнокорейские военные аналитики, передает «Ёнхап».

Как отмечается, впервые спецназовцы как представители отдельного подразделения армии прошли на параде в Пхеньяне по случаю 105-летней годовщины со дня рождения основателя республики Ким Ир Сена 15 апреля. При трансляции по телевидению КНДР спецназ был упомянут наряду с такими родами войск, как ВМС, ВВС и Стратегические ракетные войска.

Офицеры ССО маршировали в черных солнцезащитных очках, на их лицах был маскировочный черный крем. Вооружены спецназовцы винтовкой нового типа, на их шлемах — очки ночного видения.

«Как только Верховный главнокомандующий Ким Чен Ын отдаст приказ, они с решимостью, подобной сиянию над горой Пэкту, пронзят мечом сердце врага», — заявил диктор. Сам лидер страны также присутствовал на церемонии, в окружении высокопоставленных чиновников и военачальников.

Торжества прошли на фоне усиливающейся напряженности на Корейском полуострове. В тот же день КНДР неудачно попыталась запустить ракету. США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что американцы готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозила и КНДР.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
N.K. sets up special operation forces amid military tensions
В Северной Корее пожелали сотрудничать с Россией для противостояния Западу
В США назвали хорошей новостью провал ракетного испытания в Северной Корее
СМИ узнали о неудачном запуске КНДР новой ракеты
Последние новости
Треть россиян сочла возможной войну с США
КНДР официально представила Силы специальных операций
Американец решил судиться с сервисом гей-знакомств из-за преследующих его мужчин
Вице-президент США рассказал об американских способах достижения мира
Американские дипломаты допросили в Лондоне трехмесячного «террориста»
Названо условие обнаружения инопланетян вне пределов Млечного Пути
Минобороны России впервые показало уникальную базу «Арктический трилистник»
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:20 14 апреля 2017
Махмуд Велитов

Не так помянули

В Москве судят имама Махмуда Велитова за оправдывающую терроризм проповедь
11:54 16 апреля 2017

Российским военным в Сирии доставили три тысячи освященных куличей

20:01 16 апреля 2017

Британский фрегат «Сазерленд» сопроводил российские корветы в Ла-Манше

06:32 Сегодня

Минобороны России впервые показало уникальную базу «Арктический трилистник»

Силовые структуры
 — 
00:08 16 апреля 2017

Доигрались

Сколько раз нужно нарушить КоАП, чтобы лишиться прав на машину и оружие
18:28 13 апреля 2017

В МВД поддержали законопроект об ограничении выезда полицейских за границу

15:17 16 апреля 2017

В КНДР запуск ракеты назвали «нормальным процессом»

17:24 16 апреля 2017

Минобороны пообещало через восемь лет поставить в войска гиперзвуковое оружие

Силовые структуры
 — 
00:23 6 апреля 2017

Вернуть в исходное

Почему перенос выставки Russia Arms Expo в Подмосковье — ошибка
17:53 13 апреля 2017

Четверым участникам несанкционированного митинга в Москве предъявили обвинение

13:07 16 апреля 2017

Сербия заявила о необходимости закупок систем С-300

12:23 16 апреля 2017

В США назвали хорошей новостью провал ракетного испытания в Северной Корее

Россия
«Разбудили во мне зверя»
Почему в России врачи и пациенты не слышат друг друга
Женская воля
Сколько зарабатывают самые молодые и привлекательные женщины-депутаты Госдумы
Огонь, лети со мной
Как выжить в Иерусалиме перед Пасхой и привезти Благодатный огонь в Россию
Для музеев и театров предложили создать аналог закона «О защите чувств верующих»
Правила дорожного движения изменят в угоду российским байкерам
Норвегия передала России выброшенных на берег рыбаков
Столкновение Maserati со столбом в Москве попало на видео
Все материалы
Мир
Эрдоган глобального масштаба
На международной арене Соединенные Штаты все чаще ведут себя как Турция
На борту американского авианосца Carl Vinson, отправленного к Корейскому полуострову. 8 апреля 2017 годаМедленно ракеты уплывают вдаль
Что будет, если американцы нанесут удар по КНДР
Эрдоган допустил восстановление смертной казни в Турции
Вице-президент США рассказал об американских способах достижения мира
При взрыве гранаты в ночном клубе в Колумбии пострадали почти 40 человек
Премьер Японии обсудит с Путиным Северную Корею
В Огайо неизвестные открыли стрельбу в ночном клубе
Все материалы
Бывший СССР
Ударили в спину
Почему Киев и Будапешт переживают самый тяжелый этап в двусторонних отношениях
Лукашенко пообещал белорусам переломный год
Положить конец
Почему в Узбекистане духовенство хочет объявить табу на мужчин-гинекологов
Брата Саакашвили на Украине лишили постоянного вида на жительство
На Украине мужчина выбил дверь в храм и поставил свечку
Лавров усомнился в адекватности Турчинова
Кто не пляшет — тот москаль!
Как на Украине решили сделать боевой гопак национальным видом спорта
Все материалы
Финансы
Рим эпохи упадка
Как экономика Италии теряет свою промышленность и останавливается в развитии
Украина резко увеличила импорт российских товаров
В белорусском правительстве назвали цену на российский газ в 2018 году
Минфин допустил появление в России единых полисов каско-ОСАГО
Силуанов утроил свои доходы
Банк России понизил официальные доллар и евро
Объем ресурсного портфеля private banking ВТБ превысил 270 миллиардов рублей
Все материалы
Бизнес
Шашечки под облаками
Появится ли в России воздушное такси
Донской агропром ставит полезные рекорды
Как Ростовской области удалось стать продовольственным донором страны
Убрать посредника
Минстрой предлагает освободить управляющие компании от сбора платежей
Акционеры Альфа-Групп заявили о дистанцированности от политики
Депутаты попросили Дворковича поддержать законопроект о развитии пчеловодства
Россия продала Boeing пять мест для космических туристов
Роспотребнадзор усомнился в корректности проверок Роскачества
Все материалы
Силовые структуры
Семь поколений
США впервые за сорок лет начали испытания авианосца нового типа
Махмуд ВелитовНе так помянули
В Москве судят имама Махмуда Велитова за оправдывающую терроризм проповедь
Британский фрегат «Сазерленд» сопроводил российские корветы в Ла-Манше
Минобороны России впервые показало уникальную базу «Арктический трилистник»
В КНДР запуск ракеты назвали «нормальным процессом»
Минобороны пообещало через восемь лет поставить в войска гиперзвуковое оружие
Сербия заявила о необходимости закупок систем С-300
Все материалы
Наука и техника
Модель внутреннего строения Энцелада с глобальным подповерхностным океаномЖивой Энцелад
Инопланетную жизнь заметили внутри спутника Сатурна
Запуск ракеты Р-7, 4 октября 1957 года«О нас вообще ничего не знали»
Раскрыты подробности первых секретных разработок СССР для космоса
Вон отсюда!
Опровергнута главная теория происхождения человека
Названо условие обнаружения инопланетян вне пределов Млечного Пути
В России разработали операционную систему для работы с гостайной
В МГУ озаботились поиском веществ
Найдены останки «брата» лох-несского чудовища
Все материалы
Спорт
Красно-белая десятка
В 23-м туре «Спартак» обыграл «Зенит» и приблизился к юбилейному чемпионству
Наш город — ваша столица!
Самые яркие встречи в истории противостояния «Спартака» и «Зенита»
«Если "Спартак" сыграет вдохновенно, у "Зенита" нет шансов»
Ветераны «Спартака» и «Зенита» — о предстоящем суперматче
Шнуров спел про слово из трех букв в честь победы СКА в Кубке Гагарина
Дзюба заявил об окончании чемпионской гонки в РФПЛ
«Спартак» обыграл «Зенит» в РФПЛ и оторвался от ЦСКА на 10 очков
Французские фанаты атаковали футболистов соперника перед матчем
Все материалы
Культура
Джерри РафертиНе хитом единым
Как сложились судьбы артистов, прославившихся одной песней
Молятся за тех и за других
Разоблачение 2-й площадки Донецка
«Ты что, эту чертовню выключить не можешь!»
Магнус Миллз о ценности человеческой жизни
Стивен Кинг назвал Трампа куриным пометом и потребовал налоговые отчеты
Пляски на гостях
Почему Украина пострадает больше всех от собственных запретов на «Евровидении»
В США умер сыгравший шерифа актер бондианы Джеймс Клифтон
Украинская писательница назвала использование слова «кулич» языковой шизофренией
Все материалы
Интернет и СМИ
Женская психоделика
Кто стоит за самой загадочной и пугающей блондинкой интернета
«Ахи-вздохи, малолетки-дуры»
Зачем MTV возвращает в эфир шоу, взорвавшее мозг целому поколению
Американец решил судиться с сервисом гей-знакомств из-за преследующих его мужчин
Котята сыграли в лучших фильмах ужасов всех времен
Журналист «России 1» рассказал о получении звания почетного экстрасенса России
Преступник в Кливленде убил прохожего в прямом эфире
Тяжеловато им
Почему интернет смеется над Тимати, Леонидом Агутиным и Игорем Николаевым
Все материалы
Ценности
«С татуировкой я познакомился в военном училище»
Тату-мастер Сергей Буслаев работает над клиентами годами
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Большая крокодила
Взгляд простого парня на новый Porsche Panamera
Джереми Скотт перенес игру Candy Crush на купальники
В ЦУМе устроят пасхальный бранч
Марка Seletti изобрела светящиеся бананы
Dsqaured2 предложил москвичам сумки с заплатками
Все материалы
Путешествия
Стадион "Санкт-Петербург Арена", на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, где пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу 2018.Поездка за мячом
Как Кубок конфедераций изменит российские города
«На самом деле люди пьют эмоции»
Михаил Волков (Winil) — о мистике вина и двери в другой мир
Весь покрытый зеленью
Как выглядит один из самых красивых островов мира — португальский Сан-Мигел
Голый британский турист разбился после прыжка с балкона в Таиланде
Два чеха отправились в кругосветное путешествие на 40-летних «Жигулях»
Lonely Planet назвало 100 направлений кинематографического туризма
Гебжалия или кучмачи
Очень сложный тест на знание грузинской кухни
Все материалы
Из жизни
Грязная девчонка
Она начинала с краж и автостопа, а закончила созданием стомиллионного бизнеса
ORWICH, ENGLAND - JULY 22: (EDITORS NOTE ALL PARENTAL PERMISSIONS HAVE BEEN GRANTED FOR EDITORIAL USAGE) Tiny Miss English Beauty contestants wait to go onstage on July 22, 2012 in Norwich, England. The popularity of US reality show Toddler & Tiaras has boosted the interest in child beauty contests in the UK with many adopting a US style pageant. In its first year, Miss English Beauty is the UK's second largest independent children's pageant, with children divided into Tiny (4-7 years) Miss Mini (8-12) and Mr English (boys) with children competing in 3 rounds for casual wear, evening wear and on stage interviews, with the winners receiving crowns made specially in the US. Ярмарка детского тщеславия
За что критикуют модные в США конкурсы красоты для малышей
«Те, кто думает, что здесь сказка, ошибаются»
История москвички, переехавшей в Париж
В конкурсе «Мисс Россия» победила представительница Свердловской области
Американские дипломаты допросили в Лондоне трехмесячного «террориста»
Умерла старейшая жительница Земли
«Мисс Россия» рассказала о мечте
Все материалы
Суперкар за пять баксов
Разбитые суперкары по цене «Соляриса». Или чашки кофе
Внедорожники на 700 лошадей
Автомобили для бездорожья с почти рекордной мощностью
Уникальные автомобили шейхов
Машины, построенные в единственном экземпляре для Ближнего Востока
Обновленный Mercedes-Benz GLA
Самый маленький кроссовер «Мерседеса»: обновление и немного бездорожья
Volkswagen Touran стал вседорожным
Apple разрешили тестировать автомобили с автопилотом
Китайцы сделали роскошный электрокроссовер
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Такая парадная
Что скрывается за стенами коммунальных квартир Петербурга
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы