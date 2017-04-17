Лавров призвал ориентироваться на слова Трампа о налаживании отношений с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет ориентироваться на слова президента США Дональда Трампа о стремлении налаживать отношения с Россией, а не на критические заявления его помощников. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом министр прокомментировал слова советника американского лидера по нацбезопасности Герберта Макмастера о том, что настало время «жестких дискуссий» с Россией в связи с ее действиями в Сирии и Европе.

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Макмастер, в частности, заявил, что поддержка президента Сирии Башара Асада со стороны России «сделала вечной» гражданскую войну и создала кризис, который перекинулся в Ирак, соседние страны и Европу.

13 апреля американский президент в своем сообщении в Twitter написал, что надеется на восстановление отношений с Москвой. «Все между США и Россией образуется. Со временем все придут в себя и установится долгосрочный мир!» — написал политик.

Его сообщение появилось на следующий день после того, как госсекретарь Рекс Тиллерсон в Москве провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и президентом страны Владимиром Путиным.