Советник Трампа призвал к «жесткому разговору» с Россией

Советник по национальной безопасности Белого дома Герберт Макмастер заявил, что настало время для «жесткого разговора» с Россией по поводу поддержки сирийского правительства и ее «подрывных» действий в Европе. Такое мнение он высказал в эфире ABC News.

Материалы по теме Демонстративный бросок «Томагавка» Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях

По словам Макмастера, поддержка президента Сирии Башара Асада со стороны России «сделала вечной» гражданскую войну и создала кризис, который перекинулся в Ирак, соседние страны и Европу.

«Таким образом, поддержка Россией такого ужасного режима, который является стороной такого конфликта, должна быть поставлена под вопрос, равно как и подрывные действия России в Европе, — сказал Макмастер. — И поэтому я думаю, что пришло время, чтобы провести этот жесткий разговор с Россией».

«Что ж, когда отношения находятся на самом низком уровне, нам просто некуда идти», — добавил советник. По его словам, недавний визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию был «идеально рассчитан».

Материалы по теме Игра на повышение О чем Рекс Тиллерсон договорился с Путиным и Лавровым

Ситуация вокруг Сирии обострилась в начале апреля. 7 апреля американские военные по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс, откуда, как предполагают в Вашингтоне, сирийские самолеты 4 апреля вылетели в Хан-Шейхун, чтобы совершить химическую атаку на контролируемый сирийской оппозицией город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, погибли 84 человека, почти 600 пострадали. Ответственность за это Запад возложил на власти Сирии, в Дамаске обвинения опровергают.

По итогам состоявшихся 12 апреля переговоров в Москве Тиллерсон сделал заявление, что Россия и США обязаны сделать все для приостановки деградации в двусторонних отношениях. Глава российского МИД Сергей Лавров согласился с американским коллегой, добавив, что «для преодоления барьеров нужны усилия».