Советник Трампа призвал к «жесткому разговору» с Россией

Советник по национальной безопасности Белого дома Герберт Макмастер заявил, что настало время для «жесткого разговора» с Россией по поводу поддержки сирийского правительства и ее «подрывных» действий в Европе. Такое мнение он высказал в эфире ABC News.
По словам Макмастера, поддержка президента Сирии Башара Асада со стороны России «сделала вечной» гражданскую войну и создала кризис, который перекинулся в Ирак, соседние страны и Европу.
«Таким образом, поддержка Россией такого ужасного режима, который является стороной такого конфликта, должна быть поставлена под вопрос, равно как и подрывные действия России в Европе, — сказал Макмастер. — И поэтому я думаю, что пришло время, чтобы провести этот жесткий разговор с Россией».
«Что ж, когда отношения находятся на самом низком уровне, нам просто некуда идти», — добавил советник. По его словам, недавний визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию был «идеально рассчитан».
Ситуация вокруг Сирии обострилась в начале апреля. 7 апреля американские военные по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс, откуда, как предполагают в Вашингтоне, сирийские самолеты 4 апреля вылетели в Хан-Шейхун, чтобы совершить химическую атаку на контролируемый сирийской оппозицией город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, погибли 84 человека, почти 600 пострадали. Ответственность за это Запад возложил на власти Сирии, в Дамаске обвинения опровергают.
По итогам состоявшихся 12 апреля переговоров в Москве Тиллерсон сделал заявление, что Россия и США обязаны сделать все для приостановки деградации в двусторонних отношениях. Глава российского МИД Сергей Лавров согласился с американским коллегой, добавив, что «для преодоления барьеров нужны усилия».