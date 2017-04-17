Объяснено происхождение самой дальней области Солнечной системы

Шведские и польские астрономы описали формирование облака Оорта — самой удаленной от светила части Солнечной системы. Соответствующее исследование принято к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics и доступно на сайте arXiv.org.

Ученые проведи компьютерное моделирование, в котором формирование облака Оорта началось во времена, когда Солнце было частью звездного скопления, суммарная масса которого в десять тысяч раз превосходила солнечную. Специалисты отследили эволюцию облака Оорта, содержащего около трех тысяч комет, за период в несколько сотен миллионов лет. За это время Солнце взаимодействовало с 20 ближайшими звездами. Всего ученые провели около тысячи симуляций, учитывающих различные параметры орбит небесных тел облака Оорта.

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Оказалось, что наибольшие шансы на свое сохранение эта область получила, если первоначально она имела небольшие размеры. Например, если изначально облако Оорта находилось на расстоянии 5-20 тысяч астрономических единиц от Солнца, то, скорее всего, оно быстро бы разрушилось.

Наибольшие шансы на сохранение оказались у облака, большие полуоси орбит комет которого не превосходили трех тысяч астрономических единиц. Ученые полагают, что именно такими параметрами обладало древнее облако Оорта. В противном случае структура, существование которой допускается на окраинах Солнечной системы, до настоящего времени сохранилась лишь частично.

Облако Оорта — гипотетическая область на границе Солнечной системы, внешняя часть которой находится на расстоянии около одного светового года (63,2 тысячи астрономических единиц) от звезды. Считается, что облако служит источником долгопериодических комет и является остатком протопланетного диска.