Cтилист Киры Найтли сделала чехлы для смартфонов Google

Американский стилист, дизайнер и основательница собственной марки Рэйчел Зоуи представила совместную коллекцию с компанией Google. В нее вошли несколько моделей чехлов для телефонов, сообщает WWD.

Аксессуары подходят под модели Pixel, Pixel XL, Nexus 5x и Nexus 6p. Они выполнены в черном, золотом, серебряном и кремовом цветах и украшены блестками. Аксессуары уже появились в продаже, цена — 40 долларов.

Рэйчел Зоуи — американский дизайнер и стилист. В разное время ее клиентками были Кэмерон Диас, Линдси Лохан, Миша Бартон, Николь Ричи, Ева Мендес, Энн Хэтэуэй, Кира Найтли и многие другие. Зоуи также написала книгу о моде.

В ноябре 2016 года коллекцию чехлов для фирменных смартфонов презентовал дизайнер Джереми Скотт. В линейке представлены шесть аксессуаров, на которых изображены мультипликационные герои, придуманные модельером: улыбающиеся бейсболки, футболки, пакеты попкорна и другие.