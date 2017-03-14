Российская компания придумала защиту от взлома iPhone

Компания Gresso, специализирующаяся на создании люксовых смартфонов, представила коллекцию аксессуаров, обеспечивающих кибер-безопасность iPhone. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Специальные чехлы с использованием нанокарбоновой ткани полностью блокируют все входящие и исходящие сигналы, делая телефон «невидимым». Они изготавливаются из натуральной кожи и декорируются логотипами из титана или золота.

Gresso — производитель телефонов и аксессуаров класса люкс. Компания основана в 2004 году.

Одна из недавних разработок марки — спецверсия легендарного телефона Nokia 3310. Модель предлагается в двух вариантах исполнения: в корпусе из авиационного титана и с черным PVD-покрытием. Клавиши на клавиатуре отполированы вручную. При этом размеры оригинального телефона сохранены.