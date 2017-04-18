У Цереры обнаружили гигантскую водную оболочку

Планетологи из Франции, Германии, Италии и США пришли к выводу, что внешняя оболочка Цереры состоит из смеси силикатов и водяного льда. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Толщина силикатно-ледяного слоя оценивается в несколько километров. Больше всего замерзшей воды находится, как полагают ученые, на полюсах карликовой планеты. Специалисты отмечают, что наличие подповерхностного льда объясняет многие геологические особенности Цереры.

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К подобным выводам авторы пришли, проанализировав типичные формы рельефа карликовой планеты. Картирование ее поверхности ранее произвела космическая станция Dawn, которая с марта 2015 года находится на орбите Цереры.

Ученые отмечают, что наличие водяного льда в верхних слоях Цереры, с химической точки зрения фактически являющейся гигантским углеродистым метеоритом, означает, что в недрах крупных астероидов, расположенных между орбитами Марса и Юпитера, могут скрываться большие запасы воды.