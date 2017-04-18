Овсянников выступил с отчетом в заксобрании Севастополя

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников выступил в заксобрании с отчетом о деятельности правительства. Об этом говорится в полученном «Лентой.ру» пресс-релизе пресс-службы севастопольского правительства.

«Считаю, что в 2016 году нам удалось наладить конструктивный диалог между исполнительной и законодательной ветвями власти. Я благодарю всех севастопольцев за совместную работу. И верю, что дальнейшее сотрудничество будет плодотворным, поскольку цель у нас общая — процветание родного города», — сказал Овсянников.

Отмечается, что отчет о деятельности исполнительной власти глава города представил впервые с 2014 года. Овсянников подчеркнул, что прозрачность действий чиновников и их подотчетность горожанам — базовое условие эффективной, нацеленной на результат работы. Говоря об исполнении бюджета города, он сообщил, что поступления налоговых доходов превысили уровень 2015 года на 25 процентов и составили 1 миллиард 800 миллионов рублей. Расходы в отчетном году составили 25 миллиардов 300 миллионов рублей.

Материалы по теме Вывести на туристскую воду Какие проекты готовят в Севастополе для горожан и гостей

«В экономику города поступило 7 миллиардов рублей дополнительных ресурсов. Необходимо отметить: наблюдалось отставание по уровню исполнения бюджета в сравнении с 2015 годом. Его преодолели лишь со второй половины года. Большая часть проведенных расходов пришлась на отрасли социально-культурной сферы», — отметил глава города.

Он добавил, что в 2016 году промышленность Севастополя показала устойчивый рост на 20 процентов, дорог было отремонтировано в 3,7 раза больше, чем в 2015 году, были выполнены намеченные планы по ликвидации очереди на жилье. Отдельно врио губернатора остановился на развитии туризма. По его словам, более миллиона туристов посетило за прошедший год заповедник «Херсонес Таврический», свыше 200 тысяч — Балаклавские фортификационные сооружения, более 135 тысяч — музейный комплекс 35-й береговой батареи.

Спикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева, в свою очередь, назвала личное выступление врио губернатора с отчетом перед депутатами историческим событием.

