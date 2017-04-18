Associated Press узнало о привезенном Путину плане Трампа по Сирии

Госсекретарь Рекс Тиллерсон приезжал в Москву с планом президента США Дональда Трампа по Сирии. Во время визита на прошлой неделе руководитель дипломатического ведомства США обрисовал главе российского государства основные моменты программы, сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

По информации агентства, администрация Трампа усиленно работает над прекращением гражданской войны в Сирии. В Белом доме пытаются найти ответы на такие вопросы, как «Могут ли обвинения в военных преступлениях заставить президента республики Башара Асада оставить властные полномочия?» или «А что насчет его безопасности в изгнании?» AP указывает, что план президента, который все еще разрабатывается, стал более ясным после удара по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку, за которую, по мнению Вашингтона, несет ответственность Дамаск.

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Стратегия включает три основных этапа: победа над группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), восстановление стабильности в стране и обеспечение политического перехода, при котором Асад в конечном итоге покидает свой пост. Последний пункт может осуществляться разными способами, в том числе путем проведения президентских выборов без Асада, его свержения по ливийскому или иракскому сценарию, а также принудительной высылки за пределы страны под угрозой судебного преследования за военные преступления.

Однако, по словам источников Associated Press, Тиллерсон сообщил Путину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что предпочтительным вариантом будет, если президент Сирии добровольно покинет свой пост и отправится в изгнание.

Агентство обращает внимание, что любой план США, касающийся Асада, «потребует сотрудничества с ключевой союзницей Сирии — Россией». Источники АР также отмечают, что, рассказывая о плане Трампа президенту РФ и российским официальным лицам, госсекретарь призвал Москву сформулировать свои ключевые интересы. При этом дипломат попросил не торопиться с ответом,

Тем временем, как заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информация о том, что глава Госдепа раскрыл российскому лидеру основные принципы американской программы по Сирии, не соответствует действительности.