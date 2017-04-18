Wheely призвал отказаться от дорогих личных автомобилей

Аналитическая служба сервиса личных водителей Wheely провела исследование, в ходе которого выявила — владеть собственным автомобилем премиального класса невыгодно. Компания продемонстрировала возможную экономию средств при отказе от пользования личным автомобилем в пользу мобильных сервисов. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 апреля.

В ходе этого исследования аналитики Wheely сравнивали содержание автомобилей Mercedes-Benz Е–класса и S–класса 2016 года выпуска и стоимость использования сервиса бизнес-такси в течение года. Согласно результатам исследования, отказавшись от личного автомобиля, владелец сможет сэкономить до 1,6 миллионов рублей в год. При этом потребитель сохранит свою привычку передвижения на премиальном авто, однако забудет о проблемах, связанных с парковкой, хранением сменных покрышек и штрафами.

По подсчетам специалистов компании, в месяц владельцы Mercedes-Benz Е-класса и S-класса 2016 года выпуска тратят от 160 тысяч до 300 тысяч рублей. Таким образом, в год затраты составляют от 2 до 3,6 миллионов рублей. При этом аналитики не учитывали потерю времени на мойку, заправку, ТО и поиск парковки.

В то же время, затраты на использование сервиса премиум–такси Wheely по результатам исследования составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц и от 1 до 2,3 миллионов рублей в год.

Wheely («Вили») — российская IT компания, предоставляющая услуги вызова автомобилей премиум- и бизнес- класса в Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге и Перми. Вызов осуществляется через одноименное мобильное приложение.